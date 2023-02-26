HAFİF TİCARİ ARACIN YAYALARIN ARASINA DALDIĞI KAZADA,17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE SORUŞTURMA

İZMİR'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin tedavisi sürerken, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü İsmail H. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün saat 17.40 sıralarında Gürpınar Mahallesi 7052 Sokak'ta meydana geldi. 17 yaşındaki İsmail H. yönetimindeki 35 UGC 43 plakalı hafif ticari araç, Yusuf T.'nin kullandığı 35 UGE 05 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada yayalardan Mustafa G. (53), Emine Ö. (57), hafif ticari aracın sürücüsü İsmail H. ve bir çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; kavşakta otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı, ardından ise savrulan hafif ticari aracın kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldığı anlar yer aldı. Öte yandan yaralılardan Mustafa G.'nin beyin kanaması geçirdiği, Emine Ö.'nün ise kaburgalarında, yüzünde ve kolunda kırıklar oluştuğu öğrenilirken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Diğer 2 yaralı tedavileri sonrası taburcu edilirken, sürücü İsmail H. hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.