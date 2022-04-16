Hafif ticari aracın tavan döşemesinden uyuşturucu çıktı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir hafif ticari aracın tavan döşemesine gizlenmiş 60 gram metamfetamin ele geçirildi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir hafif ticari aracın tavan döşemesine gizlenmiş 60 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda takip edilen hafif ticari araç ilçe girişinde durduruldu.
Araçta dedektör köpek Arya da kullanılarak yapılan aramada, tavan döşemesinin altına gizlenmiş 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Araçtaki M.K. (24), E.Ç. (23) ve A.Ç (21) gözaltına alındı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel