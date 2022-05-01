Hafif ticari aracın sürüye çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu - Haberler

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Hafif ticari aracın sürüye çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Hafif ticari aracın sürüye çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AJ 198 plakalı hafif ticari araç, Karlıova Devlet Hastanesi yolunda koyun sürüsüne çaptı.

Kazada, 2 çoban ve araçtaki 4 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu.

Yaralan 6 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Devlet Hastanesi, Karlıova, Tragger, Bingöl, Güncel, Haberler

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