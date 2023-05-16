HAFİF TİCARİ ARACIN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Dönüşü kaçırmamak için manevra yapan A.K.'nin kullandığı 67 NN 018 plakalı hafif ticari araç, sağ şeride geçerek Ş.Ü. idaresindeki 67 ACM 526 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Ş.Ü., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.Ü.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise bir halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)