Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. S.K. idaresindeki 78 ABD 045 plakalı hafif ticari araç, yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan N.İ.'ye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı N.İ. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Zonguldak Tragger Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title