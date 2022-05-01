Son dakika haberi! HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil yan yatarken içerisindeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı başka bir araç kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Savrulan otomobil yan yatarak birkaç metre sürüklendi. Kazanın ardından Ö.T.'nin aracına arkadan gelen M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel