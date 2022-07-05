HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MUHABİR, KURTARILAMADI

KAYSERİ'de, hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki muhabir Hamza Yüksel (25), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. M.E. yönetimindeki hafif ticari araç, kentte muhabirlik yapan Hamza Yüksel'in kullandığı 21 AAF 822 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan Yüksel, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü M.E. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı (2)

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de, motosikletiyle seyir halindeyken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden muhabir Hamza Yüksel'in (25) ölümüyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobil yolun sağ şeridinde durdu. Aracın durduğunu fark etmeyen Yüksel, otomobile çarpıp, yan şeride geçti. Bu sırada diğer şeritte seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 38 BY 865 hafif ticari araç, genç muhabire çarptı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Erciyes Üniversitesi İletişİM Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Yüksel'in mezuniyet görüntüleri de ortaya çıktı. Yüksel'in mezuniyet töreninde öğretim görevlisinden diplomasını aldığı görüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi teslim alınan Yüksel, yarın Adana'da toprağa verilecek. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel