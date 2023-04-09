HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI CEMRE NUR, YAŞAMA 12 GÜN TUTUNABİLDİ

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Cemre Nur Bahadır, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen 28 Mart tarihinde saat 13.00 sıralarında Konak Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Cemre Nur Bahadır'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cemre Nur'u Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cemre Nur, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Cemre'nin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

SÜRÜCÜ SERBEST

Cemre'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü M.G. ise olaydan sonra gözaltına alınıp işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)