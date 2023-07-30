Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Ö. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Turgay A.'nın kullandığı bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü başını yere çarparak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, Turgay A. hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.