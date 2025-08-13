Hafif Ticari Araç Yaya Kadına Çarptı, 73 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Hafif Ticari Araç Yaya Kadına Çarptı, 73 Yaşındaki Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı 73 yaşındaki kadın yaya, hastaneye kaldırıldı. Olay, Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 73 yaşındaki kadın yaya yaralandı.

Onur Y.(25) idaresindeki 34 DHG 852 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Caddesi üzerinde yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 73 yaşındaki Hava Ç.'ye çarptı.

Kazada yaralanan Hava Ç. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.