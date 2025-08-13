Hafif Ticari Araç Yaya Kadına Çarptı, 73 Yaşındaki Kadın Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı 73 yaşındaki kadın yaya, hastaneye kaldırıldı. Olay, Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi.
Onur Y.(25) idaresindeki 34 DHG 852 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Caddesi üzerinde yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 73 yaşındaki Hava Ç.'ye çarptı.
Kazada yaralanan Hava Ç. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel