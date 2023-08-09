Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı
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Amasya'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Taşova ışıklı kavşakta meydana geldi. Yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı
AMASYA - Amasya'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Taşova ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Özdemir'in kullandığı 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araç, ışıklı kavşakta Salim Alkan'ınkullandığı 60 TR 274 plakalı traktöre çarptı. Kazada ticari araçta bulanan Melike(5), Medine(13), Asiye(36), Satuve Mustafa Özdemiryaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.