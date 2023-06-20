- Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari aracın hurda yüklü tıra arkadan çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden İ.T. idaresindeki 68 BC 266 hafif ticari araç, önünde aynı istikamete seyreden M.G. yönetimindeki 58 ADM 182 plakalı hurda yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atıp refüje çıkarak durabilirken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı araç sürücüsü İ.T. ve aynı araçta bulunan İ.E.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.