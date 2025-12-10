Haberler

Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü

Güncelleme:
MALATYA'da hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Akçadağ kara yolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Nuri Taşkanat'ın (39) kullandığı 38 YD 898 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Hakan Ö.'nün kullandığı 38 AHY 083 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Taşkanat ile yanındaki Saadet Taşkanat'ın (66) yaşamını yitirdiğini, Rukiye Sarımermer'in (78) yaralandığını belirledi. Sarımerer, ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisinde tedaviye alınan Sarımermer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, TIR şoförü Hakan Ö., gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
