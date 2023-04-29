HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI 1'İ AĞIR,5 YARALI

HAKKARİ'de girdiği virajda takla atan hafif ticari araçtaki 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 50'nci kilometresindeki Musahan mezrası yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönüne giden Serhat Çiçek yönetimindeki 07 BIR 22 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, girdiği virajda takla attı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerine götürüldü. (DHA)