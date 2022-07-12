Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı NEVŞEHİR'de, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. NEVŞEHİR'de, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir- Derinkuyu kara yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki Halil İbrahim G. (27) hayatını kaybetti, Sadık E., İsmail E., İsmail P. ve Sadık E. ise yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim G.'nin de cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel Derinkuyu Nevşehir Tragger Güncel Haberler

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