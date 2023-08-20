Hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki 3 araca çarpan hafif ticari araçtaki Dildar B. (36) ile Nevin T. (50) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt kara yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönüne giden Yavuz T. (55) yönetimindeki 16 ABM 713 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 16 AJT 844 plakalı hafif ticari araç ile 35 FY 818 ve 16 ACN 327 plakalı otomobillere çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Dildar B. ile Nevin T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.