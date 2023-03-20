HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMYONA ÇARPARAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'ta kontrolden çıktıktan sonra önündeki kamyona çarparak devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Tokat - Turhal kara yolu üzerinde çevreyolu kavşağında yaşandı. Yağmur yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Turgay Alış (45) yönetimindeki 74 AAN 308 plakalı hafif ticari araç önce refüje çarptı. Ardından önünde seyreden Mahir Gelmez'in (38) kullandığı İl Özel İdaresine ait 60 HA0 15 plakalı kamyona çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Turgay Alış ile eşi Hacer(43) ve oğlu Ali Tuğrul Alış yaralandı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hacer Alış, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel