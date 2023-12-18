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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır, 3 kişi yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen müdahale için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Çevre Yolu'ndaki Kuruköy kavşağında 63 ZP 988 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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