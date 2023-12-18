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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır, 3 kişi yaralandı

18 Aralık 2023 12:23 Güncelleme: 12:24 Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen müdahale için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.