Son Dakika | Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü,1 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü,1 yaralı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son Dakika | Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü,1 yaralı

Son dakika haber... Adıyaman'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hacı Kaya idaresindeki 02 T 0046 plakalı ticari taksi, Adıyaman-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde Abdurrahman Bellibaş yönetimindeki 02 HS 176 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bellibaş kurtarılamadı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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