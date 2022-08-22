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Hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü

Hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü

Güncel Haberler

Sultangazi'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir dükkanın önünde bulunan merdiven boşluğuna düştü.

Sultangazi'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir dükkanın önünde bulunan merdiven boşluğuna düştü. Dükkanla boşluk arasına sıkışan araç, vinç tarafından kaldırılırken, kazada yaralan olmadı.

Kaza, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 00.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan kavşağa geldiği esnada sürücünün hakimiyetinden çıkan 20 HB 561 plakalı hafif ticari araç dükkanla kaldırım arasındaki boşluğa düştü. Kazada aracın ön kısmı kaldırımla dükkan arasına sıkışırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dükkanla kaldırım arasına sıkışan ticari araç ise vinçle çıkarıldı. Daha sonra araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

(İsmet Aktaş - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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