Hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kısıklı köyü yakınlarında Hasan Bala idaresindeki 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Bala ile eşi, hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi de yalandı.
Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.