Üye Girişi
Haberler

Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 2 Yaralı

Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucunda sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Seymen D. idaresindeki 01 RE 899 plakalı hafif ticari araç, Antakya-Samandağ yolu Orhanlı mevkisinde dereye düştü.

Kazada, sürücü Seymen D. ile Seyhan D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralıları dereden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masada

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac maliyeti ne kadar, kaç dolar kaç TL Diyanet?) Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Vic Atletico Madrid CANLI izle! (A SPOR) Vic Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Murat Göğebakan'ın ilk eşi Senem Taş kimdir? Murat Göğebakan ilk eşini aldattı mı? Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? 31 Ekim Skype problem mi var? Bengü neden boşandı? A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki 1 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bursaspor Turgutluspor CANLI izle! (A SPOR) Bursaspor Turgutluspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 1 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.