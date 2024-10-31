Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: 2 Yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucunda sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Seymen D. idaresindeki 01 RE 899 plakalı hafif ticari araç, Antakya-Samandağ yolu Orhanlı mevkisinde dereye düştü.
Kazada, sürücü Seymen D. ile Seyhan D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralıları dereden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.