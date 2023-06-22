Hafif ticari araç çalan şüpheliler yakalandı

SAMSUN'da, satın almak için anlaştığı hafif ticari aracın anahtarını kopyalatıp 1 gün sonra çalan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 17 Haziran'da İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu N.İ.H.H. (41) hafif ticari aracını satmak için A.Y. (26) ve Suriye uyruklu A.K. (23) ile buluştu. Aracı beğendiklerini söyleyen A.Y. ve A.K. 1 günlüğüne kendilerinde kalmasını ve ödemeyi de sonraki gün yapmak istedi. Teklifi kabul eden N.İ.H.H., anahtarı alıcılara verdi. A.Y. anahtarı kopyalattı ve bir gün sonra aracı beğenmediğini söyleyip sahibine teslim etti. Gece, kopyalattıkları anahtarla aracı çalan A.Y. ve A.K., sahte plaka takıp Terme'ye gitti. Şüpheliler, yaklaşık 400 bin TL değerindeki aracı burada parçalatmak üzere arkadaşları B.K.'ye (20) verdi.Aracını park ettiği yerde bulamayan N.İ.H.H., polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, A.Y., A.K., B.K. ile olayla ilgisi olduğu ileri sürülen Y.A.'yı (27) gözaltına aldı.