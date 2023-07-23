Hafif ticari araç akaryakıt istasyonu girişinde devrildi: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAMSUN - Samsun'da akaryakıt istasyonu girişindeki refüje çarpıp devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un lkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Samet Kılıçoğlu idaresindeki 55 AAP 93 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir akaryakıt istasyonu girişindeki refüje çarpıp akaryakıt istasyonuna doğru savrulup devrildi. Faciadan dönüldüğü kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı Kaza anı ise güvenlik kamerası yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.