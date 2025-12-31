Yemen'in Hadramevt Valisi, BAE destekli ayrılıkçı güçlere görevlerinden ayrılma çağrısı yaptı

Yemen'deki Hadramevt Valisi Salim Hanbeşi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) mensuplarına "görevlerinden ayrılma" çağrısı yaptı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Hanbeşi, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde GGK mensuplarına seslendi.

Hanbeşi, GGK ve ona bağlı Güvenlik Destek Güçlerine katılmış olan Hadramevt halkına "yasal sorumluluk veya farklı sorunlarla karşılaşmamak için" görevlerinden ayrılma çağrısı yaptı.

Hadramevt'te güvenlik ve istikrar ortamı oluşturulmasının önemine vurgu yapan Hanbeşi, bölge halkından birlik olma ve işbirliği yapma talebinde bulundu.

Hanbeşi, güvenlik güçlerine de güvenliği ve istikrarı korumak, kamu düzenini ve huzuru sağlamak ile GGK'nin Hadramevt'te gerçekleştirdiği kamu ve özel mülkiyet haklarına yönelik ihlalleri önleme çağrısı yaptı.

Halkın ve devletin mülklerini korumanın gerekliliğine dikkati çeken Hadramevt Valisi, GGK'nın bölgeden barışçıl şekilde çekileceğini umduklarını aktardı.

Hanbeşi, yerel yetkililer, ulusal çevreler ve Suudi Arabistan ile koordinasyon içinde GGK güçlerinin Hadramevt'ten sorunsuz ve barışçıl şekilde çekilmesi için ciddi çaba gösterildiğini ancak söz konusu çabaların karşılık görmediğini söyledi.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Yemen hükümeti dün, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da dün sabah, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.