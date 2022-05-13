Hatay Deniz Otobüsleri 19 Mayıs'ta Akdeniz Sularında - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Milli bir proje" olarak nitelendirdiği, Türkiye'nin ilk ve tek belediye eliyle uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak Hatay Deniz Otobüsleri (HADO) ilk seferini KKTC'ye yapmaya hazırlanıyor.

Hatay'ın dünyayla deniz yolu bağlantısını kuracak HADO, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk seferini yapacak.

Temelleri 2017 yılında atılan ve önündeki tüm fiziki ve bürokratik engellerin aşılmasıyla birlikte uluslararası sulardaki yerini almaya hazırlanan HADO, 19 Mayıs'taki ilk seferin ardından rutin seferlerine devam edecek.

BAŞKAN SAVAŞ: GURURLUYUZ

HADO'nun seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Savaş, "Akdeniz'in uluslararası sularında şanlı bayrağımızı dalgalandıracak Hatay Deniz Otobüslerimizin seferlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında başlayacağını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

HADO'yu 'Milli bir proje' olarak büyük emeklerle hayata geçirdiklerini belirten Savaş, "HADO ilk seferini KKTC'nin, aynı zamanda kardeş şehrimiz de olan Girne kentine yapacak. Söz verdiğimiz ve dünya çapında önem taşıyan bir projemizi daha tamamlamış olmaktan onurluyuz. Ülkemize, bölgemize ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun" dedi.

HADO'NUN SEFER GÜNLERİ VE SAATLERİ BELLİ OLDU

HADO, salı ve cuma günleri saat 13.00'te Hatay'dan kardeş şehir Girne'ye; perşembe ve pazar günleri ise saat 14.00'te Girne'den Hatay'a hareket edecek. Biletler, 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren www.bilet.com ve www.obilet.com adreslerinden temin edilebilecek.

HADO yetkilileri sefer gün ve saatlerindeki olası değişikliklerin sosyal medya hesapları aracılığı ile duyurulacağını bildirdi.

HADO'NUN ULUSLARARASI SULARA İNMESİ İÇİN NELER YAPILMIŞTI?

Arsuz Madenli Yat Limanı, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen, denizcilik sektörüne ait tüm güvenlik gereklilikleri yerine getirildi ve tesis, Cumhurbaşkanlığı kararı ile deniz hudut kapısı olarak da ilan edildi. Tesiste, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda gerekli fener ve diğer donanımlar temin edilirken, sertifika şartları yerine getirildi ve terminalin gümrüklü saha ilan edilmesi için gereken işlemler de yapıldı.