Hadımköy TEM Bağlantı Yolunda Kaza: 3 Yaralı

Hadımköy TEM bağlantı yolunda şoförün hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü kamyon, önce bir minibüse, ardından yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Otobüste bulunan 3 kişi ile kamyon şoförünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Hadımköy TEM bağlantı yolunda şoförün hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü kamyon, önce bir minibüse, ardından yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Otobüste bulunan 3 kişi ile kamyon şoförünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen 73 FE 671 plakalı çimento yüklü kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir minibüse, sonrasında ise yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsüne çarptı. Otobüste bulunan 3 yolcu ve kamyon şoförü yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışarak hafif yaralan şoförü kurtarırken, otobüs içerisinde yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kamyon şoförünün hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. - İSTANBUL