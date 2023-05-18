Hadımköy - Dusunköy yolu Caddesi'nde kaza... Kamyonet TIR'ın dorse kısmına çarptı
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Hadımköy - Dusunköy yolu Caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı. Sıkışan kamyonet sürücüsün kurtarma çalışmaları devam ederken, yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
Hadımköy - Dusunköy yolu Caddesi'nde kaza... Kamyonet TIR'ın dorse kısmına çarptı
Ekiplerin sıkışan sürücüyü kurtarma kurtarma çalışması sürüyor
İSTANBUL - Hadımköy - Dusunköy yolu Caddesi'nde 3 aracın karıştığı kaza sonucunda kamyonet tırın dorse kısmına çarptı. Sıkışan kamyonet sürücüsün kurtarma çalışmaları devam ederken, yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel