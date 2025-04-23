Hadera Sahilinde Köpek Balığı Saldırısı: Yedek Asker Hayatını Kaybetti

İsrail'in kuzeyindeki Hadera kenti sahilinde salı günü köpek balığı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren İsraillinin yedek asker olduğu bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Hadera sahilinde yüzerken köpek balığı saldırısında yaşamını yitiren şahsın cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu ise, köpek balığı saldırısında ölen 40 yaşındaki Barak Tzach isimli İsrail vatandaşının orduda yedek asker olarak görev yaptığını kaydetti.

Köpek balığı saldırısında ölen şahsın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aktif rol oynayan Nahal Tugayı'nda 1999'dan bu yana görev aldığı ifade edildi.

Yerel otoritelerin, yıllardır, olayın gerçekleştiği bölgede köpek balıklarının görülmesi nedeniyle sık sık uyarıda bulunduğu, zaman zaman plajı halka kapattıkları da aktarıldı.