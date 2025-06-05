Haclarını Yerine Getiren Hacı Adayları, Arafat'ta Filistin İçin Dua Etti

Mescid-i Haram İmam Hatibi Şeyh Salih bin Hamid, Arafat'taki vakfede İsrail saldırıları altındaki Filistinlilere dua etti.

Şeyh Hamid, hac farizasını yerine getirmek üzere dünyanın dört bir tarafından kutsal topraklara akın eden yüz binlerce hacı adayının toplandığı Arafat'ta vakfe duasını yaptı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yayımlanan duada gözyaşlarını tutamayan Hamid, "Allah Müslümanların durumunu iyileştirsin. Allah'ım, Filistin'deki kardeşlerimize düşmanları karşısında zafer ver, açlarını doyur ve kırık kalplerini onar." ifadelerini kullandı.

Hamid, insanlara Allah'tan sakınılması ve ahlaklı olunması çağrısında bulundu.

Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'ta. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (cem-i takdim) kılınmasının ardından vakfe duası yapmıştı.

Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek (cem-i tehir) kılacak Müslümanlar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sa'yini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla küçük, orta ve büyük cemrelere yedişer taş daha atılacak.

Hacılar, Mekke'den ayrılmadan önce son tavaf olan Veda Tavafı yapacak.