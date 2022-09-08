Hacker grubu Killnet, Japonya'daki iki metro firmasının internet sitesine saldırdı Güncel Haberler Tokyo Metro ve Osaka Metro firmalarının internet siteleri devre dışı bırakıldı. Tokyo Metro ve Osaka Metro firmalarının internet siteleri devre dışı bırakıldı. Saldırıyı Rus hacker topluluğu Killnet üstlendi. Kyodo ajansının haberine göre, Rus hacker grubu Killnet, hafta içi Japon hükümetinin internet portallarına düzenlediği siber saldırıları sürdürüyor. Grup, dün gece " Japonya'nın anti-Rus kampanyasına karşı savaş ilan edildiği ve Tokyo'daki metro ağını durduracakları" mesajını yayımladı. Ardından Tokyo Metro ve Osaka Metro firmaları erişilemez hale getirildi. Saldırıları sosyal medyada Rus hacker topluluğu Killnet üstlendi. Olayda, üyelerin kısa sürede birçok kaynaktan veri yığınları göndererek, ağı etkisizleştirdiği "DDoS tip" siber saldırı yöntemi kullanıldı. Önceki gün internet portalı "e-Gov" dahil Japon hükümetinin internet siteleri benzer saldırılara maruz kalmış, hizmet ekranları engellenmişti. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, 4 bakanlığın 23 internet sitesinin engellenmesine rağmen veri sızıntısı yaşanmadığını bildirmişti. Hacker grubu Killnet, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'nın yanında hareket eden ülkelerin internet sitelerine siber saldırılarıyla tanınıyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Japonya Tokyo Güncel Haberler

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