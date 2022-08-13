HACK KARADENİZ? DE FİNALİSTLER YARIŞIYOR

ZONGULDAK'ta siber güvenlik alanında düzenlenen 'Hack Karadeniz' de finalistler yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yarışma kapsamında yerli e-posta, güvenlik duvarı ve mükafat avcılığı platformunun yazılımlarının denetleneceğini söyleyerek, 'Bu platformlardaki açıkları bulup yerli ve milli ekosistemimizdeki firmaların gücüne güç katacaklarö dedi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen siber güvenlik alanındaki 'Hack Karadeniz' Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde başladı. Bin 515 kişinin yarışırken, 38 kişi finalist olmaya hak kazandı. 3 yerli ve milli uygulamanın yazılımında açıklar arayarak yarışan finalistler daha sonra Samsun'da yapılacak etkinliğe katılacak.

Son 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Teknofest'teki siber güvenlik yarışmalarını düzenlediğini belirten Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'İstanbul'da olduğu zaman Hack İstanbul diyorduk. Bu sefer de Karadeniz'de olduğu için Hack Karadeniz yarışması yapıyoruz. Bu bin 515 kişinin katıldığı bir yarışmaydı. Elemeler sonunda burada 38 finalistimiz var. Bugün ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Yarışmamız çok basit. 3 tane yerli ve milli uygulamamızın güvenlik zafiyetlerini buluyor, yarışmacılarımız. Bunlardan biri yerli mail, biri güvenlik duvarı, bir tane de mükafat avcılığı platformu. Bu platformlardaki açıkları bulup yerli ve milli ekosistemimizdeki firmaların gücüne güç katacaklar.ö dedi.

Türkiye'nin siber güvenlik alanında daha çok insan kaynağına ihtiyacı olduğunu söyleyen Koç, 'Hem savunma sanayiinde hem de kamu kurumlarında. Buradan çıkan arkadaşların hepsinin iş bulma olasılığı artmış oluyor ve deneyim elde ediyorlar. Burada gerçek bir siber güvenlik eğitimi almış gibi oluyorlar. Çünkü burada Türkiye'nin kullandığı birçok yazılımı denetlemiş ve onların açıklarını bulmuş oluyorlar. Bu da onlara çok büyük bir kariyerleri için yol açmış oluyor.ö diye konuştu. (DHA)