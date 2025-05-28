Hacizli Aracını Ateşe Veren Kişi Gözaltına Alındı
Kastamonu'da, polis kontrolünde hacizli olduğunu öğrenen araç sahibi E.D, sinirle aracını ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kastamonu'da, polis kontrolünde hacizli olduğunu öğrendiği aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı.
Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan 20 AHT 022 plakalı panelvanın, borç nedeniyle hacizli olduğu tespit edildi.
Maliyeye giderek borç miktarını öğrenen ve duruma sinirlenen araç sahibi E.D, şişedeki benzini dökerek aracı ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Araç sahibi E.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel