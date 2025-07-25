Haciz İşlemi Sırasında Avukatına Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Haciz İşlemi Sırasında Avukatına Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde haciz işlemi esnasında avukat Doğan Polat'ı vurarak yaralayan Halim Hakan Ş. tutuklandı. Saldırı sonrası yaralanan avukat hastanede tedavi altına alındı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde 4 gün önce haciz işlemi sırasında Avukat Doğan Polat'ı (28) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Halim Hakan Ş. (47), polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 21 Temmuz'da bir iş yerinde haciz işlemi yapıldığı sırada, İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı Avukat Doğan Polat, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Polat, hastanede tedaviye alınırken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Halim Hakan Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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