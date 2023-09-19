Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki Ermeni asıllı sivillerin haklarının ve güvenliklerinin tesis edileceğini belirterek "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki Ermeni asıllı sivillerin haklarının ve güvenliklerinin tesis edileceğini belirterek " Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da yüksek hassasiyetli silahlarla meşru askeri hedefleri vurduğunu aktaran Hacıyev, sivillere yönelik zararların da önlendiğini belirtti.

Hacıyev, açıklamasında şunları kaydetti:

" Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır. Karabağ'daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır. Lağvedilin ve silahsızlanın." ifadesine yer verdi.