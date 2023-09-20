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Hacıyev, BMGK toplantısının bölgedeki kırılgan duruma zarar verebileceğini belirterek, "Ancak Azerbaycan istenildiği zaman operasyonun gerekçelerini...

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Hacıyev, BMGK toplantısının bölgedeki kırılgan duruma zarar verebileceğini belirterek, "Ancak Azerbaycan istenildiği zaman operasyonun gerekçelerini anlatabilir" dedi.

Hacıyev, BMGK toplantısının bölgedeki kırılgan duruma zarar verebileceğini belirterek, "Ancak Azerbaycan istenildiği zaman operasyonun gerekçelerini anlatabilir" dedi

Kaynak: AA / Güncel

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