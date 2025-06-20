Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı: Bilimsel Araştırmalara Açık Nadir Bir Ekosistem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bulunan Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, 32 tabiat koruma alanından biri olarak yalnızca bilim insanlarının araştırmalara katılmasına izin veren, zengin bir flora ve fauna çeşitliliği sunan özel bir bölge olarak korunmaktadır.

Türkiye'de 32 tabiat koruma alanından biri olan, yaklaşık 110 bitki ile 72 mantar türüne ev sahipliği yapan Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nda sadece bilim insanlarının araştırma çalışmalarına izin veriliyor.

Samsun'da 1987 yılında Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı olarak ilan edilen Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, yaklaşık 110 bitki ile 72 mantar türünün yanı sıra köstebek, yılan, su yılanı, kaplumbağa, kurbağa, karaca ve balıkçıl kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Dişbudak, karaağaç, akçaağaç, gürgen, kızılağaç ve Türkiye'de endemik bir tür olan dişbudak yapraklı kanatlı ceviz ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu ormanda, kırılan dallar olduğu gibi bırakılıyor.

Orman ekosisteminin olduğu alanda kumul ve sucul ekosistemleri bir arada bulunuyor. 121 hektar alan insanlardan tamamen izole edilirken, sadece bilim insanlarının araştırma çalışmaları için ormana girmesine izin veriliyor.

Ormana insan müdahalesi yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, AA muhabirine, Türkiye'de 32 tabiat koruma alanı bulunduğunu, Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nın ise ilk koruma alanı ilan edilen bölge olduğunu söyledi.

Bu tür alanların hem Türkiye'de hem de dünyada nadir alan olduğuna işaret eden Doğan, "Burası flora, fauna ve ekosistemi koruyup gelecek nesillere aktarmak adına kıymetli bir yer. Sürekli insan ve iklimsel baskı altında ve dünyada kaybolmaya yüz tutmuş sıkıntılı alanlar. Bu ormanların özelliği, bilimsel çalışma ve eğitim çalışmaları haricinde hiçbir şekilde hiçbir kurumun, insanın içine girip müdahale etmesine izin verilmeyen mutlak koruma alanlarıdır. Burada düşen her dalı da devrilen her ağacı da dokunmayıp olduğu gibi yerinde bırakırız. Sadece bilimsel amaç için kullanırız." dedi.

Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nın tabiat koruma alanları içinde ender yerlerden birisi olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Burası aynı zamanda subasar ormanıdır. Yılın 4-5 ayı su seviyesi belli bir yükseklikte, zemin seviyesi üstüne çıkar. Hakim ağaç türü olarak dişbudak, akçaağaç, kızılağaç ve kanatlı ceviz dediğimiz buraya ait endemik türümüz olan türler hakim. Genel olarak flora ve fauna anlamında zengin bir yer. Takriben 110 bitki türü, 72 mantar türünün görüldüğü ve sürüngeninden kaplumbağaya, ötücü kuşundan su kuşlarına, balıkçıllara kadar türlerin ve her çeşit memelinin olduğu, tamamen kombine, farklı flora ve faunaların, farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bir alan. Bu alanın içinde orman ekosistemi olduğu gibi kumul ekosistem, sucul ekosistem var."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

Gizlediği gerçeği açıkladı! Bıçak altına yatmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.