Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı: Bilimsel Araştırmalara Açık Nadir Bir Ekosistem

Türkiye'de 32 tabiat koruma alanından biri olan, yaklaşık 110 bitki ile 72 mantar türüne ev sahipliği yapan Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nda sadece bilim insanlarının araştırma çalışmalarına izin veriliyor.

Samsun'da 1987 yılında Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı olarak ilan edilen Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, yaklaşık 110 bitki ile 72 mantar türünün yanı sıra köstebek, yılan, su yılanı, kaplumbağa, kurbağa, karaca ve balıkçıl kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Dişbudak, karaağaç, akçaağaç, gürgen, kızılağaç ve Türkiye'de endemik bir tür olan dişbudak yapraklı kanatlı ceviz ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu ormanda, kırılan dallar olduğu gibi bırakılıyor.

Orman ekosisteminin olduğu alanda kumul ve sucul ekosistemleri bir arada bulunuyor. 121 hektar alan insanlardan tamamen izole edilirken, sadece bilim insanlarının araştırma çalışmaları için ormana girmesine izin veriliyor.

Ormana insan müdahalesi yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, AA muhabirine, Türkiye'de 32 tabiat koruma alanı bulunduğunu, Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nın ise ilk koruma alanı ilan edilen bölge olduğunu söyledi.

Bu tür alanların hem Türkiye'de hem de dünyada nadir alan olduğuna işaret eden Doğan, "Burası flora, fauna ve ekosistemi koruyup gelecek nesillere aktarmak adına kıymetli bir yer. Sürekli insan ve iklimsel baskı altında ve dünyada kaybolmaya yüz tutmuş sıkıntılı alanlar. Bu ormanların özelliği, bilimsel çalışma ve eğitim çalışmaları haricinde hiçbir şekilde hiçbir kurumun, insanın içine girip müdahale etmesine izin verilmeyen mutlak koruma alanlarıdır. Burada düşen her dalı da devrilen her ağacı da dokunmayıp olduğu gibi yerinde bırakırız. Sadece bilimsel amaç için kullanırız." dedi.

Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nın tabiat koruma alanları içinde ender yerlerden birisi olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Burası aynı zamanda subasar ormanıdır. Yılın 4-5 ayı su seviyesi belli bir yükseklikte, zemin seviyesi üstüne çıkar. Hakim ağaç türü olarak dişbudak, akçaağaç, kızılağaç ve kanatlı ceviz dediğimiz buraya ait endemik türümüz olan türler hakim. Genel olarak flora ve fauna anlamında zengin bir yer. Takriben 110 bitki türü, 72 mantar türünün görüldüğü ve sürüngeninden kaplumbağaya, ötücü kuşundan su kuşlarına, balıkçıllara kadar türlerin ve her çeşit memelinin olduğu, tamamen kombine, farklı flora ve faunaların, farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bir alan. Bu alanın içinde orman ekosistemi olduğu gibi kumul ekosistem, sucul ekosistem var."