Hacılar, Kurban Bayramı'nda Şeytan Taşlama Ritüeline Devam Ediyor

Hacılar, Kurban Bayramı'nda Şeytan Taşlama Ritüeline Devam Ediyor
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Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şeytan taşlama ritüeline devam etti. Hacılar, Cemerat'a giderek şeytan heykellerine taş attı ve sonrası için Kabe'yi ziyaret etti.

Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam etti.

Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken, bir kısmı istirahat etmek üzere otellerine döndü.

Hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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