Hacılar: Kayak ve Dağcılığın Kalbi

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hacılar ilçesi, hemen her evden birkaç kayakçı ve dağcı çıkartarak spora ve bölge turizminin tanıtımına katkı sağlıyor.

Erciyes Dağı'nın kuzeyindeki, yaklaşık 13 bin nüfuslu Hacılar'da yaşayanlar, ilçenin coğrafi yapısı ve konumu dolayısıyla Erciyes manzarasıyla güne "merhaba" diyor. Dağın yamacındaki ilçede geçen çocukluklarında kayak ve dağcılıkla tanışan yöre sakinleri, sporla iç içe yaşam sürüyor.

Sadece bireysel değil, kulüp olarak da bu branşlarda gelişim gösteren ilçedeki kayakçı ve dağcılar, hem yetiştirdikleri sporculara örnek oluyor hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

İlçe sakini de olan Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve K2 Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Hacılar denildiği zaman akla ilk Erciyes'in geldiğini söyledi. İlçeden bugüne kadar binlerce kayakçı ve dağcının çıktığını belirten Yılmaz, bunların sadece Erciyes'te değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde hizmet verdiğini dile getirdi.

Türkiye'de örnek bir ilçe olduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hacılar'da hemen her evde mutlaka birkaç kayakçı ve en azından bir dağcı vardır. 1996'dan itibaren biz antrenörler çıkartmaya başladık. Türkiye'nin en iyi antrenörleri bizden çıktı. Bizim antrenörlerimiz, dağcılarımız Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eğitim verdi. Biz bugüne kadar 20 binin üzerinde dağcı ve kayakçı yetiştirdik."

Yılmaz, Hacılar'da yetişen sporcuların geçmiş yıllarda kayakta kadınlar kategorisinde Türkiye birincilikleri, erkeklerde ikincilikleri elde ettiğini söyledi.

İlçede kayak ve dağcılıkta kulüpleşmenin de olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hacılar'da dağcılık ve kayak üzerine 5-6 kulübümüz var. Hacılar kulüpleri olarak bugüne kadar 1000'in üzerinde madalya aldık. Hacılar denildiği zaman akla ilk Erciyes geliyor. Biz Erciyes'in eteklerinde kurulmuş ilçeyiz. Biz sabah uyandığımız zaman ilk Erciyes'i görüyoruz. Onun için iyi kayakçıyı, en iyi dağcıyı çıkarmaya mecburuz. Bu sporları inşallah daha ilerilere götüreceğiz."

"Dağcılığın beşiğiyiz"

Kayak ve dağcılık antrenörü Ali Rıza Ceyhan da Erciyes'i en güzel gören noktalardan birinin Hacılar olduğunu söyledi.

Küçük yaşta kayak sporuyla tanıştığını anlatan Ceyhan, daha sonra dağcılığa başladığını belirtti.

Ceyhan, ilçede dağcılık ve kayak sporunun yaygın olduğunu vurgulayarak, "Hem il olarak hem ilçe olarak dağcılığın beşiğiyiz diyebiliriz. Hacılar dediğinizde aklınıza ilk gelen şeyler kayak ve dağcılıktır çünkü her iki branşta da son derece başarılı ve kalifiye yetişmiş antrenör ve sporcuları var." diye konuştu.

Yüksek irtifa dağcısı Hasan Ali Şahin ise Hacılar'ın dağcılık ve kayakta önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

Hacılar'ın Türkiye'de tanınan bir ilçe olduğunu belirten Şahin, "Burası bizim için ayrıcalıklıdır. Hacılar, dağcılıkta bizim gözümüzü açtığımız yer. Biz dağcılığa burada başladık." dedi.