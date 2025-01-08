Hacılar'dan Kayak Merkezine Eğlenceli Gezi

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde yaşamalarına rağmen daha önce görme fırsatı bulamadıkları kayak merkezine Kaymakamlık organizasyonuyla giden kadınlar, doyasıya eğlendi.

Hacılar Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezinde açılan çeşitli kurslara katılan ve daha önce Erciyes'e çıkmayan kadın kursiyerlere yönelik gezi düzenledi.

Kayak merkezinde doyasıya eğlenen kadınlar, kızakla kaydı, sucuk ekmek yedi, teleferiğe bindi, müzik eşliğinde halay çekip fotoğraf ve videolarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Hacılar Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Müberra Nur Topuz, AA muhabirine, Erciyes'e hiç çıkmayan kadınlara güzel hatıralar yaşatmak için gezi düzenlediklerini belirtti.

Topuz, geziye Erciyes'in eteklerindeki Hacılar'da oturan yaklaşık 50 kadının katıldığına değinerek, "Gerçekten bizler için çok keyifli bir etkinlikti. Kesinlikle çok heyecanlılardı, herkes çok mutluydu." diye konuştu.

Kadınların gezide çocuklar gibi eğlendiğini vurgulayan Topuz, "Gezideki kadınlarımızın çoğu daha önce Erciyes'i görmeyen kadınlarımız. Hep burada oturan ama Erciyes'e çıkamamış, fırsat bulamamış veya imkanı olmamış kadınlarımız. Gayet güzel bir etkinlikti." dedi.

"Erciyes'i bu kadar yakından görmek çok güzel"

Geziye katılan Emine Gülşah Akar, Hacılar'da yaşamasına rağmen Erciyes'e ilk defa Kaymakamlık sayesinde çıktığını dile getirdi.

Erciyes'i yakından gördüğü için mutlu olduğunu anlatan Akar, "Sucuk ekmek yedik, kızakla kaydık, teleferiğe bindik. Erciyes'i bu kadar yakından görmek çok güzel. Her yer beyaz ve güzel. Çocukluğumuza döndük diyebilirim. Kendi imkanlarımızla Erciyes'e gelemedik ama Kaymakamlık sayesinde geldik ve eğlendik." ifadesini kullandı.

Kezban Baloğlu, Hacılar'da doğup büyümesine rağmen Erciyes'e daha önce hiç çıkamadığını söyledi.

Hacılar Aile Destek Merkezinin kendilerine gezi için vesile olduğunu anlatan Baloğlu, "Buranın bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çok eğlenceliydi. Kaymakam Bey'e ve eşine çok teşekkür ederim. Herkesin gelmesini isterim." dedi.

Hatice Bağcı da Kaymakamlık sayesinde ilk defa Erciyes'e geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.