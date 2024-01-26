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Hacılar'daki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferleri başlıyor

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Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferleri düzenlenecek. Yeni güzergahlarla birlikte günlük hayatı kolaylaştırmayı ve ulaşım sorununa çözüm getirmeyi amaçlayan seferler, sabah 07.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından belirlenen 573 numaralı hat otobüsü, Aşağı Mahalle'de bulunan kentsel dönüşüm konutlarına sefer yapmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarın başlayacak yeni seferlerin sabah 07.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

Yeni güzergahlarla birlikte günlük hayatı kolaylaştırmayı ve ulaşım sorununa çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirten Özdoğan, "Kentsel dönüşüm konutlarında yaşayan vatandaşlar rahat, konforlu ve ekonomik bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilecekler. Özellikle yaşlılarımızın ve öğrencilerimizin işini kolaylaştırmak adına yapılan bu çalışma için Ulaşım AŞ Genel Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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