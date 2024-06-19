Üye Girişi
Haberler

Hacılar'da Mezarlık Temizliği ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye tarafından mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarının düzenlenmesi, yolların temizlenmesi ve genel bakım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye tarafından mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Özdoğan, "Vatandaşlarımızın böylesine önemli günlerde, huzur içinde dualarını edebilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarının düzenlenmesi, yolların temizlenmesi ve genel bakım faaliyetleri aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Bilal Özdoğan Kayseri Hacılar Çevre Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri 'İntihar etti' olmuş

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş

 AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

 Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım

Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan Arnavutluk EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 20 Haziran Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 20 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Çanakkale'de orman yangını! Orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını mı çıktı? 2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? A Milli Takım maç takvimi! Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? #9917 A Milli Takımı kaçıncı sırada? A Milli Takımı F Grubu'nda kaç puan topladı? 19 HAZİRAN BURÇ YORUMU Burçları neler bekliyor? AŞK, EVLİLİK, KARİYER, PARA TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇINDAN KARELER #9917 Türkiye- Gürcistan maçı anlık görüntüler! TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI CANLI ANLATIM Türkiye- Gürcistan maçı kaç kaç? Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD'deki duruşma neden ertelendi?
17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title