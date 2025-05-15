Hacılar'da konut ve ticari parsel satış ihalesi gerçekleştirildi

Hacılar'da konut ve ticari parsel satış ihalesi gerçekleştirildi
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Hacılar Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle yapılan konut ve ticari parsel satışına yatırımcılar ilgi gösterdi.

Hacılar Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle yapılan konut ve ticari parsel satışına yatırımcılar ilgi gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ihale kapsamında 11 villa parselinin satışı tamamlanırken, toplam 47 milyon 765 bin lira tutarında gelir elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ihaledeki katılımcılara teşekkür ederek, "Gösterilen ilgi bizleri memnun etti. İlçemizin her bir taşına, her bir mahallesine değer katmak için bu tür kaynakları yatırıma dönüştürüyoruz. İhale sonucunda elde edilen gelirle yine Hacılar'ımıza hizmet edeceğiz. Yani bu kazanç, yine bu ilçeye dönecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ihale kapsamındaki 1 ticari arsa da pazarlık usulüyle satışa sunulmak üzere 28 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yeniden ihaleye çıkarılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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