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Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi

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Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2. etap 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi. Konutların temmuz ayı başında hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2. etap 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde, konutların temmuz ayı başında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Altyapı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bugünü görmek nasip oldu ve sizlerle bu vesileyle bir araya gelmekten dolayı ayrıca mutluyum. İnşallah bayramdan sonraki bir hafta içinde, temmuzun başı ile 15 Temmuz arasında, noter kuramızın sonuçlarıyla ilgili evrakları imzalamak üzere randevulu olarak sizleri ofisimize davet edeceğiz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede anahtarları teslim etmek."

Özdoğan, kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan konutlar ile TOKİ konutlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini, projenin 2025 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından 152 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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