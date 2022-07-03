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Hacılar'da kent müzesinin inşaatı devam ediyor

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Hacılar'da kent müzesinin inşaatı devam ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı devam eden kent müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı devam eden kent müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi bünyesinde yapımı devam eden müzenin ilçenin geçmişini gün yüzüne çıkartacağını bildirdi.

Hacılar'a kent müzesi kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Özdoğan, "Burada ilçemizin tarihini, geçmişini, kültürünü yansıtmaya çalışacağız. İnşallah yaz sonuna burası tamamlanacak. Vatandaşlarımız ilçemizle ilgili materyalleri bizlere ulaştırmaları halinde burada sergileyebiliriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Bilal Özdoğan Ahmet Cihan Güncel Haberler

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