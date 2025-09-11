Hacılar'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye ve Ayakkabı Yardımı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi ve ayakkabı dağıtılacak.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) işbirliğiyle eğitime destek kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında hazırlanan 225 kırtasiye yardımı çeki, Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan'a teslim edildi.

Ayrıca, hayırseverlerin desteğiyle de ihtiyaç sahibi 240 öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kampanyaya destek veren HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ve yönetimiyle ayakkabı yardımında bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Hacılar'ın eğitime katkılarıyla bilinen bir ilçe olduğuna değinen Özdoğan, "Bu yıl da böyle bir faaliyeti gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kıyafet noktasında da öğrencilerimize desteklerimiz olacak. Tüm öğrencilerimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum." ifadesini kullandı.