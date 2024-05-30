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Hacılar'da içme suyu sorunu çözülüyor

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yapılan çalışmalarla içme suyu sorunu gideriliyor. Karpuzsekisi Mahallesi'nde yaklaşık 13 hanenin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu çalışmaları devam ediyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde belediye ve diğer kurumlarca yürütülen çalışmaların birçok noktada devam ettiğini bildirdi.

???????Bu kapsamda, Karpuzsekisi Mahallesi Gelbula mevkisinde KASKİ tarafından yapılan çalışmayla içme suyu sorununun giderileceğini belirten Özdoğan, "Burada yaklaşık 13 hanemizin içme suyu ile ilgili talepleri vardı. Bu talepler KASKİ tarafından yılın başından itibaren değerlendirilmişti. Şu an itibarıyla KASKİ incelemelerini tamamladı ve bu yaz itibarıyla içme suyu ihtiyacı olan hanelerimizin bu ihtiyaçları karşılanmış olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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