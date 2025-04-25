Hacılar'da çocuklar okul bahçesine kurulan oyun alanlarında eğlendi

Hacılar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Demokrasi Şehitleri İlk ve Ortaokulu'nda kurulan oyun alanlarında çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava şartları nedeniyle ertelenen oyun grubu etkinliği, okul bahçesine kurularak çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Okul bahçesindeki öğrencilerle bir araya gelen Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bayram günü hava tahminlerinde yağmur gösterildiği için planladığımız etkinliği gerçekleştirememiştik. Ancak söz verdiğimiz üzere bugün çocuklarımız 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşasınlar diye oyun gruplarımızı kurduk. Tüm öğrencilerimiz bahçede büyük bir mutlulukla eğleniyor. Bayramımız yeniden kutlu olsun."