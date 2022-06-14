Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında, "Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Esma Sayıcı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Özdoğan, Hacılar'a yakışır bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür projelere önem verdiklerini ve destelediklerini belirten Özdoğan "Bizim için çok önemli proje. Daha da önemlisi ortaokul çağındaki bir yavrumuzun bu tür çalışmalarla kendi kendini daha da geliştirmesidir." ifadelerini kullandı.

Hacılar Kaymakamı Sezen de bu çalışmaları göreve geldiği günden beri desteklerini bildirdi.

Hacılar ilçesindeki tüm okulların özel okul seviyesinde olduğuna dikkati çeken Sezen, Bilim Kent Projeleri süresince lego atölyeleri, bilim atölyeleri, robotik kodlama, lisans sınıfları, özel sınıflar, tarihi değerler alanı, LGS atölyesi, havacılık ve uzay köşesi, sosyal bilimler koridorları yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol, projeleri inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Fuar, iki gün boyunca gezilebilecek.