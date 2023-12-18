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Hacılar Belediyesi Yol ve Kilit Parke Taşı Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Hacılar Belediyesi, ilçe genelinde yol ve kilit parke taşı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu sezon yaklaşık 160 bin metrekare kilitli parke yol yapıldığını ve üstyapı çalışmalarının mevsim şartları elverdiği sürece devam edeceğini belirtti.

Hacılar Belediyesi, ilçe genelinde yol ve kilit parke taşı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Beğendik Mahallesi Bedeller ve Çifte Harmanlar sokakları ile Yediağaç Mahallesi Cami Sokak'ta yaklaşık 20 bin metrekare kilitli parke yol yapımı tamamladı.

Bu sezon yaklaşık 160 bin metrekare kilitli parke yol yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mevsim şartları elverdiği sürece mahallelerde üstyapı çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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